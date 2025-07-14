مستقلة الانتخاب : التدريب عبر منصّة جاهز متاح لجميع المواطنين وفق شروط

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن تدريب الراغبين بالمشاركة في لجان الانتخاب عبر منصّة “جاهز” متاح لجميع المواطنين، وفق شروط ستعلنها الهيئة مع إطلاق المنصة.

وأوضح مساء اليوم الإثنين، أن الهدف من التدريب عبر منصّة “جاهز” أن يكون من يعمل في اللجان جاهزا ومدربا بشكل كامل على إجراء العملية الانتخابية قبل وقت كاف من إجرائها، كما سيتيح للهيئة اختيارهم وفق أسس واضحة.

وبين المعايطة أنه سيكون هنالك رسوم رمزية لقاء التدريب، مؤكدا أنه وبعد اختيار الذين سيشاركون في لجان الانتخاب سيتم تدريبهم مرة أخرى على الانتخابات وفق طبيعتها سواء كانت بلدية أم نيابية.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنّها بصدد إطلاق منصّة التدريب الإلكترونيّة “جاهز”، الشهر المقبل، بهدف تعزيز جاهزيّة الكوادر العاملة في العمليّة الانتخابيّة وتأهيلها لإدارة العمليّة بكفاءةٍ ومهنيّةٍ، وذلك في إطار استعدادات الهيئة للانتخابات المقبلة.

وأكّدت الهيئة أنّ اجتياز البرنامج التدريبيِّ المتاح عبر المنصّة بنجاحٍ، والحصول على شهادةٍ رسميّةٍ معتمدةٍ، يعدُّ شرطًا أساسيًّا للمنافسة على المشاركة في لجان الانتخاب الرئيسية، والكوادر المساندة، إضافة إلى ولجان الاقتراع والفرز. كما شدّدت على أنّ هذه الشهادة تشكِّل الخطوة الأولى ضمن مسار المشاركة، دون أن تمثّل ضمانًا نهائيًّا لها، حيث لن يشارك من لم يسجل أو يجتاز البرنامج التدريبي.

وتهدف منصّة “جاهز” إلى إعداد وتأهيل المشاركين بصورةٍ متكاملةٍ ومهنيّةٍ، عبر تعريفهم بالعمليّة الانتخابيّة من مختلف جوانبها القانونيّة والإجرائيّة والفنيّة، وتزويدهم بكافّة المعارف والمهارات اللازمة التي تؤهِّلُهم لتحمُّلِ مسؤوليّاتهم خلال فترة الانتخابات بكلِّ كفاءةٍ واقتدارٍ.

وتأتي هذه المنصّة ضمن استراتيجيّة الهيئة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات المهنيّة والجودة في إدارة العمليّة الانتخابيّة، من خلال تقديم برامج تدريبيّةٍ متقدّمةٍ لموظّفي المؤسّسات الحكوميّة والرسميّة والعامّة، إضافة إلى المؤسّسات الأهليّة ومنظّمات المجتمع المدنيِّ.

كما تتضمّن المنصّة مجموعةً متنوعة من الدورات المكثفة المصمّمة وفق الكفايات والمسميات الوظيفية المعتمدة لدى الهيئة، بما يلبّي مختلف متطلّبات العمل الانتخابي. وتشترط الهيئة على المتقدّمين الالتزام التام بالشروط العامة والخاصة لكل وظيفة، تحقيقًا لأعلى معايير الاحترافية في الأداء.

وتؤكّد الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال هذه الخطوة حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والمضي قدمًا نحو بناء تجربة انتخابية متميزة تستند إلى الثقة العامة والمعايير الدولية الرصينة.