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نائب عماني يخسر قضية ب 2.5 مليون دولار امام شركة مطاعم اجنبية

57 ثانية ago
نائب عماني يخسر قضية ب 2.5 مليون دولار امام شركة مطاعم اجنبية

وطنا اليوم:علم بان شركة مطاعم اجنبية كسبت مؤخرا قضية ضد نائب عماني بقيمة 2.5 مليون دولار بسبب خلافات تعاقدية واخلال ببنود اتفاقيات بين الشركة المتخصصة بادارة الطعام والشراب وتقديم القهوة الفاخرة والاراجيل .
ومن المتوقع ان يتم المباشرة بالتنفيذ على اموال وممتلكات الشركة قريبا جدا
وطنا اليوم تتحفظ على ذكر اسم النائب الذي يوصف في عمان بأنه بلدوزر صغير او حوت متوسط.


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