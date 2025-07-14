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الخصاونة يكرم الموظف المتميز في تربية الطيبة والوسطية

29 ثانية ago
الخصاونة يكرم الموظف المتميز في تربية الطيبة والوسطية

وطنا اليوم:كرّم مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، في مكتبه اليوم، رئيس قسم الإعلام الأستاذ أسامة صقور، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في تطوير منظومة العمل الإعلامي في المديرية، وأدائه الفاعل في تنفيذ المهام الموكولة إليه.

وأعرب الدكتور الخصاونة خلال التكريم عن شكره وتقديره لرئيس قسم الاعلام على تفانيه وإخلاصه في العمل، مشيراً إلى أن هذا التميز نابع من التزامه العالي ومهنيته في التعامل مع مختلف المسؤوليات، مما أهّله بجدارة للحصول على لقب “الموظف المتميز لشهر أيار” للعام 2025.

وأكد الدكتور الخصاونة أن هذا التكريم يأتي ضمن نهج المديرية في تحفيز الموظفين على العطاء والتميز، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية المبنية على التقدير والتشجيع، مشيداً بدور الإعلام التربوي في إبراز إنجازات وزارة التربية والتعليم والمديرية والتواصل الفاعل مع المجتمع المحلي.


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