عطية النجادا والقلم

وطنا اليوم: عطية النجادا “أبو حسام” قطب من أقطاب الصحافة الأردنية والإعلام الوطني ورئيس التحرير في موقع وطنا اليوم ويتواجد بين ظهرانينا كذا في مجموعة الموقع التي يديرها مالك الموقع د. قاسم العمرو و د. عطا أبو الحاج سبق وأن عمل في وكالة الأنباء الأردنية – بترا.

شغل رئيس تحرير في عدة مواقع إخبارية فعندما يمد يده على القلم الاليكتروني تتحرك نسائم الفكر على شاشة الموقع وينثر المقال وتتلاقى الكلمات.

وكأن القلم لا يخنه ولا تصاب النصوص بالحمى بل تصاغ حروفها وكلماتها على يديه من تلقاء نفسها.

ومداعباته للقلم جميلة وتنساب من بين أنامله الشذرات وتحرك الساكن ولا تفلت الحروف من بين يديه ولا تستعصي بحزمها المسبوكة والتي تنداح طواعية على شكل فقرات فيها البنيتين النفسية والمنطقية وثغر كلماته دوما مبتسم.

وما أعجب قلمك يا أبا حسام وان شيخ من شيوخ الصحافة الأردنية فيشرب قلمك من الظلمة ويلفظ نورا.