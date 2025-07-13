أذربيجان تعلن أنها ستصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا

وطنا اليوم:أعلنت أذربيجان السبت أنها ستصدر غازها قريبا عبر تركيا إلى سوريا التي تعاني من صعوبات كبيرة في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع لباكو.

وأكد البلدان أن الشرع التقى مع الرئيس الأذريّ إلهام علييف.

وأورد بيان صادر عن الرئاسة الأذريّة أنه خلال لقاء الزعيمين “أُشير إلى أن سوريا تواجه حاليا مشكلة طاقة خطيرة”.

وأضاف أنه “في هذا السياق، تم تأكيد تنفيذ مشروع لتصدير الغاز الأذريّ إلى سوريا عبر الأراضي التركية في المستقبل القريب، ما سيساهم في أمن الطاقة في البلاد”.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إعادة إعمار البلاد المدمرة بعد نحو 14 عاما من الحرب الأهلية.

وألحقت الحرب أضرارا بالغة بالبنى التحتية للكهرباء في البلاد، حيث ينقطع التيار الكهربائي لفترة قد تستمر لأكثر من 20 ساعة يوميا.

وأعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير مطلع أيار توصل دمشق وأنقرة إلى اتفاق يقضي بتوريد تركيا الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر خط أنابيب في شمال البلاد.

وأذربيجان حليفة لتركيا التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة السورية.

ويؤيد علييف مواقف تركيا في القضايا الدولية، بما في ذلك بشأن سوريا.