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مجلس البناء الوطني يوصي بتدعيم بناية سكنية بإربد بشكل فوري

11 يوليو 2025
مجلس البناء الوطني يوصي بتدعيم بناية سكنية بإربد بشكل فوري

وطنا اليوم:أوصى مجلس البناء الوطني بتدعيم بناية سكنية تضم 20 شقة سكنية وتقع في شارع الحصن، بشكل فوري باستخدام أعمدة مؤقتة، تمهيداً لتنفيذ أعمال صيانة عاجلة لتفادي أي مخاطر محتملة، بحسب محافظ إربد رضوان العتوم.
وأوضح العتوم في تصريحات صحفية، أن لجنة السلامة العامة في محافظة إربد ومجلس البناء الوطني أجريا كشفاً ميدانياً على البناية بناء على بلاغ وشكاوى من السكان بوجود تشققات وتصدعات خطيرة في الجزء السفلي من البناية.
وبين، أن هذه التشققات والتصدعات جاءت نتيجة تسربات مزمنة في خطوط الصرف الصحي والمياه مما الحق أضراراً جسيمة بأساسات البناء، وهدد سلامة السكان.
وأضاف، أنه تم أخذ تعهدات رسمية من قبل أصحاب البناية لإجراء الصيانة اللازمة فوراً، مؤكداً أن الجهات المختصة ستتابع سير أعمال المعالجة والتدعيم للتأكد من تنفيذها وفق الأسس الفنية المطلوبة وبما يحافظ على السلامة العامة.
بدوره، أكد خبير الزلازل وعضو اللجنة الإنشائية العليا للبناء الوطنية الدكتور المهندس أنيس شطناوي، أن المعاينة الحسية أظهرت تعرض أساسات البناية لأضرار كبيرة بسبب تسرب مياه الصرف الصحي لفترة طويلة مما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المبنى وسلامة قاطنيه.
ودعا إلى ضرورة تنفيذ أعمال تدعيم عاجلة للبناية باستخدام “الجكات” المعدنية بمعدل “جك” واحد لكل متر طولي من خلال مقاول مختص وبإشراف هندسي مباشر.
وأكد، أهمية الاستعانة بمكتب هندسي معتمد لدراسة حالة البناية بشكل تفصيلي وإعداد تقرير إنشائي يتضمن الحلول المناسبة لضمان استقرارها.
ولفت إلى ضرورة معالجة جميع تسربات المياه والصرف الصحي بشكل كامل وتنظيف طابق التسوية وتجفيف المياه الراكدة لحماية الأساسات من تأثير الرطوبة والتآكل، مؤكداً أن أي تساهل في هذا الجانب قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار بشكل أكبر ويهدد حياة السكان.


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