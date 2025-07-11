ترامب يلوّح بإعلان هام حول روسيا الإثنين القادم

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز”، أمس الخميس، إنه سيصدر “إعلانا مهما” بشأن روسيا يوم الاثنين المقبل، دون توضيح ما مضامين هذا الإعلان، في وقت أكد فيه إبرام اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتضمن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا يدفع الحلف ثمنها بالكامل.

ورفض ترامب الكشف عن تفاصيل إعلانه المرتقب بشأن روسيا، لكنه عبّر عن شعوره بخيبة الأمل تجاه روسيا بعد أن كان قد أشار في الأيام القليلة الماضية إلى استيائه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. وبشأن الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي، قال ترامب في مقابلة هاتفية مع كريستين ويلكر، من شبكة “إن بي سي نيوز”: “سنرسل صواريخ باتريوت إلى الحلف، الذي سيدفع ثمنها بالكامل، ليقدمها بدوره إلى أوكرانيا”.

من جهته، صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول أوروبية بشأن مشاركة بطاريات باتريوت مع أوكرانيا، وقال للصحافيين، عقب اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “هناك بطاريات باتريوت وأمور أخرى، والدول التي على وشك استلام شحنات منها سيكون رائعًا لو تطوعت بتأجيل هذه الشحنات وإرسالها إلى أوكرانيا”.

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تبادلتا “أفكارًا جديدة” بشأن محادثات السلام في أوكرانيا، مؤكدًا أنه سينقل “فكرة جديدة” طرحها لافروف إلى الرئيس ترامب قد تفتح مسارًا نحو إنهاء الحرب. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، نيته استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، بعد إعلان البنتاغون وقف بعض الشحنات. ويُذكر أن ترامب تعهّد، خلال حملته، بإيقاف الحرب “في اليوم الأول من توليه الرئاسة”، فيما دفعت الإدارة الأميركية بمفاوضات بين الطرفين لم تسفر حتى الآن عن تقارب ملموس.

واليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

إنه حدّد موقف فلاديمير بوتين بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا خلال لقائه أمس الخميس نظيره الأميركي على هامش قمّة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور. وصرّح لافروف على هامش الاجتماعات، بحسب ما تنقل وكالة رويترز: “ناقشنا مسألة أوكرانيا. وأكّدنا الموقف الذي حدّده الرئيس بوتين، بما في ذلك خلال مكالمته الهاتفية في الثالث من يوليو/ تموز مع الرئيس ترامب”.