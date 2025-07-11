مقاتلو الكردستاني يحرقون أسلحتهم : نضالنا سيستمر بالطرق القانونية

وطنا اليوم:بدأ مقاتلو حزب العمال الكردستاني، الجمعة، تسليم السلاح وحرقه، خلال مراسم رمزية أقيمت في مدينة شمالي العراق، في أول خطوة ملموسة نحو نزع السلاح الذي تعهد به الحزب في إطار عملية سلام مع تركيا.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في مايو الماضي، أنه سيحل نفسه ويتخلى عن الصراع المسلح، لينهي 4 عقود من الأعمال العدائية.

وجاءت الخطوة بعدما حث زعيم الحزب عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة قرب إسطنبول منذ 1999، الحزب في فبراير على عقد مؤتمر وحل الحزب رسميا ونزع السلاح.

وجدد أوجلان دعوته في رسالة مصورة تم بثها الأربعاء، قال فيها :”إنني أؤمن بقوة السياسة والسلم الاجتماعي، لا الأسلحة”.

وأقيمت المراسم في الجبال الواقعة خارج مدينة السليمانية شمالي إقليم كردستان العراق، الذي يحظى بحكم شبه ذاتي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن “العملية ستتم على مراحل، من خلال نزع سلاح عدد من أعضاء الحزب “بشكل رمزي”، وأفادت بأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية نزع السلاح بحلول سبتمبر المقبل.

واحتفظ حزب العمال الكردستاني بقواعد في المناطق الجبلية شمالي العراق على مدار فترة طويلة، بينما شنت القوات التركية هجمات وغارات ضد الحزب في العراق وأقامت قواعد لها في المنطقة، وتم إخلاء عشرات القرى نتيجة لذلك.

وأعلنت الحكومة العراقية في بغداد العام الماضي حل الجماعة الانفصالية المحظورة في تركيا منذ أمد طويل.

ولم يتم السماح للصحفيين بحضور المراسم التي أقيمت الجمعة.

وقال مسؤول سياسي كردي عراقي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حوالي 30 مقاتلا شاركوا في المراسم، التي أقيمت بحضور ممثل من الاستخبارات التركية وممثلين عن الحكومة الكردية الإقليمية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد

وبعد بدء تسليم سلاحه، الجمعة، أكد حزب العمال الكردستاني الانتقال إلى مرحلة جديدة من النضال السياسي عبر الوسائل القانونية والديمقراطية.

وقال حزب العمال الكردستاني في بيان: “من الآن فصاعدا سيستمر نضالنا من أجل الحرية بالطرق القانونية والسياسات الديمقراطية، وعلى أساس إصدار قوانين التكامل الديمقراطي لتحقيق هذا الهدف، نسلم أسلحتنا اليوم أمامكم بمحض إرادتنا”.

وبدأ الحزب المرحلة الأولى من تسليم أسلحته في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة “السلام والمجتمع الديمقراطي”، تخليها عن السلاح استجابة لنداء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.