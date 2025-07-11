متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان صيف عمان

وطنا اليوم:أعلن متحف السيارات الملكي عن استقباله للزوار يوم الجمعة طيلة فترة انعقاد مهرجان “صيف عمان ” في حدائق الحسين بالعاصمة عمان، والذي يستمر حتى الثامن عشر من آب المقبل، وذلك يوميا اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأوضح المتحف في بيان صحفي، أن هذا التوقيت الخاص يأتي تزامنا مع فعاليات المهرجان، في إطار حرصه على إتاحة الفرصة أمام الزوار للاطلاع على معروضاته الفريدة التي توثق تاريخ الأردن عبر المركبات الملكية النادرة.وفي السياق ذاته، تنطلق مساء اليوم الجمعة في حدائق الحسين فعاليات “صيف عمان”، بمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين، إلى جانب عروض فنية وترفيهية موجهة للعائلات والأطفال، ضمن أجواء صيفية ترفيهية تستهدف جميع أفراد العائلة.