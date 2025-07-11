البيت الأبيض ينشر صورة للرئيس.. سوبرمان ترامب

وطنا اليوم:نشر البيت الأبيض، الجمعة، على حسابه الرسمي في “إكس” صورة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هيئة البطل الخارق “سوبرمان”.

وأرفق الصور، المولدة بالذكاء الاصطناعي، بعبارات تصف رئاسة ترامب بأنها:

” رمز الأمل. الحقيقة. العدالة. على الطريقة الأميركية.. سوبرمان ترامب”، مع صورة للعلم الأميركي.

وحصدت الصورة مئات الآلاف من المشاهدات وآلاف التعليقات حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المحتوى الدعائي الذي يعيد تسويق صورة ترامب كرمز للقوة والعدالة، وسط انقسام سياسي حاد داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، أطلق المدعي العام لولاية ميسوري، الجمهوري أندرو بيلي، هجومًا قانونيًا على أربع من أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، متهمًا روبوتات الدردشة التي طورتها بتقديم “معلومات مضللة للغاية” تسيء إلى سجل الرئيس دونالد ترامب، خاصة في ما يتعلق بموقفه من معاداة السامية.