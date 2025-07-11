النزاهة البحثية وتصريحات الوزير..!

د. مفضي المومني.

منذ أيام والوسط الاكاديمي منشغل ويتحسس رأسه مثلما لم يفعل من قبل… بعد تصريحات وزير التعليم العالي عالية (الدوز او الجرعة) …واذكر أنني منذ اسابيع أثرت موضوع مؤشر لقمان RI² في النزاهة البحثية، على صفحة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية على الفيسبوك… وادرجت رابط الموقع ومؤشراته… ووضع جامعاتنا… ولم يأخذ الموضوع في حينه أي صدى… فالجسم الجامعي اصبح مفصولاً عن قضايا التعليم الجامعي… وأساتذة الجامعات في الغالب يحيدون أنفسهم أو يحيدهم الوضع والنظام والممارسات القائمة..واكثر جملة تسمعها منهم( لا اعرف شيء عن جامعتي… بعطي محاضرتي وبروح…والراتب بينزل آخر الشهر..!) لنعترف أن هنالك انفصام في العلاقات والأدوار بين الإدارات الجامعية وأعضاء الهيئات التدريسية… وأن الجامعات اصبحت تُختزل بشخص الرئيس وثلة ممن حوله…!.

لم يصرح الوزير بواحد من ألف… من الواقع… أو مما كتبت شخصياً وحصراً في مواضيع البحث العلمي والتصنيفات والترقيات… في جامعاتنا… وسأدرج في نهاية المقال روابط لعينة من مقالاتي منذ سنوات خلت… أو أشهر بدافع وطني.. مؤشرا ومنبهاً لمواطن الخلل ومقترحاً لبعض الحلول… ولكن لم الاحظ أي تغيير في مسيرة متهالكة نجترها… وندفن رؤوسنا في التراب…كأن العرس عند الجيران..!.

الضجة الاعلامية والاكاديمية على تصريحات الوزير تعددت الأراء فيها… البعض أنكر عليه هذه التصريحات وأنها تضر سمعة تعليمنا العالي… البعض اعتبرها تصفية حسابات من الوزير لقصف جبهات الاحتفال في التصنيفات الأخيرة ل QS… لجهة بعينها… البعض اعتبر أن تصريحات الوزير تدينه… لأنه في موقع صنع القرار حالياً وسابقاً ولاحقاً… كوزير وكرئيس لمجلس التعليم العالي او عضواً فيه سابقاً… البعض ذهب لتحليل القادم الجديد (مؤشر لقمان RI²)… وأنه يفتقر للموضوعية… وأن ادواته غير محكمة… وغير معتمد…وموثوق…!، البعض سجل للوزير أنه وضع يده على الجرح..او أنه تأبط شراً… ومضى، البعض طالب إقالة الوزير…والبعض طالب محاكمة رؤوساء الجامعات وإعفائهم… والبعض استنكر اعتماد الوزير مؤشر لقمان… وتجاهل تصنيفات QS العريقة… ودخول جامعاتنا نادي ال 500 فيها…وما زال النقاش قائماً، بعض ممن طالهم السوء في مؤشر لقمان استشعروا الخطر و بدأوا يتحسسون رؤوسهم… سيما أن المؤشر يعطي اسماء الباحثين في الخانة الحمراء… وابحاثهم ومجلاتهم المسحوبة والأسباب الموجبة لعدم النزاهة البحثية..! هذا هو المشهد الذي يدار ويتم تداوله بكثافة على الصفحات والمواقع الالكترونية… والانكى والمثير للخجل أن بعض ابطال الفساد الأكاديمي سابقاً ولاحقاً، رؤوساء وأعضاء هيئات تدريس… اصبحوا منظرين للشرف والنزاهة الاكاديمية…وتاريخهم فاسد وحافل بكل موبقات البحث العلمي والفساد الإداري… وأخرجوا من الباب… ويحاولون التسلل من الشباك…!

ورأيي الشخصي… ربما كان من الافضل أن يأخذ الموضوع على محمل الجد من لدن الوزير ومجلس التعليم العالي ويتم مناقشته وبحثه وتحليله في اجتماعات رسمية…للوصول لنتائج ترفضه أو تسوغه… أو تصلح ما يمكن إصلاحه… عوضا عن طريقة إعلانه من قبل الوزير وكل ما يحتمله من أوجه… واهمها الأساءة لسمعة التعليم العالي وجامعاتنا… وفوق كل علم عليم..!.

ولمن يتجاهلون نزاهة البحث العلمي في جامعاتنا ومثالبه…أو ميزاته… فهنالك صور مشرقة ناصعة لباحثين وعلماء من جامعاتنا…وهنالك صور لا يمكن تخيلها… لكنها حصلت وسُكت عنها… في عهد إدارات ورئاسات الكذب وتسويق الوهم…! والتصنيفات المدفوعة وأشرت لها في مقالاتي منذ سنوات…قبل ان يعلنها الوزير…!، ناهيك عن تقديم بيانات كاذبة لتحصيل تصنيفات عالمية، ولو سخر لبعضهم أن يستمر لأصبحت جامعته الأولى على العالم… ولا ابالغ..!.

ومن امثلة بعض ما سكتت عنه إدارات الفساد… سرقات علمية مثبتة… نسخ ولصق… مُررت واصبح اصحابها عمداء… باحث ينشر 5 ابحاث في 18 مجله… مره بحث بأسمه… ومرة ذات البحث مع باحث آخر… ومرة تغيير عنوان البحث… ومرة ذات البحث منشور بالعربية وقدم للترقية ومنشور بالانجليزية وقدم للترقية التي تليها… ومرة ذات البحث يغير عنوانه… وارقام إحصائياته وبياناته بزيادة 3 متكررة… وإدارة ما…تسكت عن تقرير لجنة تحقيق ادانت 17 مدرسا… بالسرقات العلمية… يسكت عنه… ويعين 5 منهم عمداء… وكله موثق لدي ولدى الجامعة… والرئيس في حينه…

ويأتيك من يتشدق بالنزاهة…كمثل المتحدثة بالشرف… وباقي المثل معروف..

نعم لنضع الامور في نصابها…ونعترف… دكاكين سكوبس تنتشر واعلاناتها تصفعنا كل يوم…وروادها كثر من الباحثين عن الترقية… ابحاث ركبني واركبك… كثيرون فعلوها ويفعلوها، اعلانات كتابة الابحاث ونشرها المدفوعة… ابحاث الذكاء الاصطناعي…وماكنات صناعة الابحاث… احدهم ينشر كل 3 ايام بحث… البعض لجأ لكتاب الابحاث المأجورين… وغير ذلك الكثير الكثير… اكبر من مؤشرات لقمان… وأقرب للفساد الاكاديمي المطقع… والذي مرر العديد من حملة رتبة الأستاذية… والاستاذية والاكاديميا منهم براء…!

البحث العلمي ليس شكليات وديباجات وقوالب صماء… البحث العلمي الذي لا ينتج تكنولوجيا بصورة خدمة أو منتج يبقى دون فائدة… ولا ادل على ذلك من كم هائل من الابحاث تقبع في ارشيف الترقيات… لقد أُفسد البحث العلمي عندما ربط بالترقيات… واخضع لقوالب الشكليات… ولم يناقش مضمونه العلمي… وهل يشكل إضافة تصب في عالم التطبيق… تعزز وتؤثر ايجاباً في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية…!.

شخصنة تصريحات الوزير… وتحسس الرؤوس… لمن استباحوا نزاهة البحث العلمي… ويخافون اليوم على مراكزهم… سيقاتلون لابعاد الحبال عن رقابهم… ولكن تبقى الكرة في عقر دار الوزارة ومجلس التعليم العالي والجامعات… لعل وعسى أن نؤسس لجامعات منتجة عالمية… وبحث علمي رصين ومنتج… وطالبت كثيرًا بثورة بيضاء لكل قضايا التعليم العالي… اصلح الله الاحوال… حمى الله الاردن.

***مرفق روابط لعيّنة من ارشيف مقالاتي تطرح وتدق ناقوس الخطر لقضايا البحث العلمي والترقيات والتصنيفات والكثير مما صرح به الوزير او لم يصرح:

1- البحث العلمي نحن والعالم

https://www.ammonnews.net/mobile/article/577718

2- تصنيف جامعاتنا عربيا وعالميا لآخر اربع سنوات على تصنيف QS

3- البحث العلمي والترقيات والباقيات الصالحات

4- البحث العلمي والإدارات الجامعية

https://kenanahnews.com/113078/

5- نحو جامعات عالمية

https://www.ammonnews.net/mobile/article/588657

6- جامعات بحثية ام تدريسية

https://www.ammonnews.net/mobile/article/583770

7- تفعيل عمادات البحث العلمي

8- التعليم والتعليم العالي تحدي الحكومات

https://www.rumonline.net/article/735791

9- غزوة التعليم العالي والحكومة في الجامعات…!

https://www.rumonline.net/article/734466#google_vignette