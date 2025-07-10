الأردن على أطراف الكتلة الهوائية الحارة

وطنا اليوم:تشير آخر التحديثات الجوية الصادرة عن مركز “طقس العرب” إلى اقتراب كتلة هوائية حارة من أجواء المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق، دون أن تتأثر المملكة بشكل مباشر بهذه الكتلة.

ومع نهاية الأسبوع، يُتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بنحو 2–4 درجات مئوية، مع طقس حار نسبيًا في الجبال وحار في بقية المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وترافق الحالة رياح شمالية غربية نشطة قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في المناطق الشرقية والجنوبية.

وخلال ساعات الليل، تُسجل درجات الحرارة ارتفاعًا مقارنة بالليالي السابقة، مع أجواء لطيفة إلى معتدلة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والعقبة.

ورغم اقتراب الكتلة الحارة، إلا أن التقديرات الحالية تُشير إلى أن تأثيرها على المملكة سيكون محدودًا، ولن يصل إلى مستوى “موجة حر”، حيث تبقى المملكة على أطراف تأثيرها وتستمر الأجواء ضمن النطاق الصيفي الاعتيادي