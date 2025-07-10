بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن على أطراف الكتلة الهوائية الحارة

10 يوليو 2025
الأردن على أطراف الكتلة الهوائية الحارة

وطنا اليوم:تشير آخر التحديثات الجوية الصادرة عن مركز “طقس العرب” إلى اقتراب كتلة هوائية حارة من أجواء المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق، دون أن تتأثر المملكة بشكل مباشر بهذه الكتلة.
ومع نهاية الأسبوع، يُتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بنحو 2–4 درجات مئوية، مع طقس حار نسبيًا في الجبال وحار في بقية المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وترافق الحالة رياح شمالية غربية نشطة قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في المناطق الشرقية والجنوبية.
وخلال ساعات الليل، تُسجل درجات الحرارة ارتفاعًا مقارنة بالليالي السابقة، مع أجواء لطيفة إلى معتدلة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والعقبة.
ورغم اقتراب الكتلة الحارة، إلا أن التقديرات الحالية تُشير إلى أن تأثيرها على المملكة سيكون محدودًا، ولن يصل إلى مستوى “موجة حر”، حيث تبقى المملكة على أطراف تأثيرها وتستمر الأجواء ضمن النطاق الصيفي الاعتيادي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:46

انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة

20:36

روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

20:33

اللي ما يطول العنب.. حامض عنه يقول

20:31

مصادر : الخريطة الإسرائيلية لإعادة التموضع تقضم 40% من مساحة غزة وتبقي رفح تحت الاحتلال

20:16

إصابة 7 أشخاص بانهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء

19:45

دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز

19:35

الأردن يحمي أكثر من 1600 متر مربع من الفسيفساء في مأدبا

19:20

سندويتشات الجمعة

19:17

ولي العهد لنشامى الدفاع المدني المتواجدين بسوريا: الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية

19:11

وفاة الصيني المضحك في باريس والسبب هاتفه النقال

19:07

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمربعات سكنية غرب غزة

16:50

تحذيرات أوروبية وأممية من انفجار الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية

وفيات
وفيات الخميس 10-7-2025وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025