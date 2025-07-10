أمانة عمان تنفذ المرحلة الثالثة والرابعة ضمن مشروع تطوير منطقة المحطة

وطنا اليوم:تعتزم أمانة عمان الكبرى استكمال أعمال توسعة شارع الجيش وشارع رفيفان المجالي في منطقة المحطة، وذلك ضمن المشروع الإستراتيجي لتطوير أحياء عمان القديمة، والذي يشمل تطوير منطقة المحطة.

وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة، المهندس محمد أبو زيتون، إن أعمال التوسعة تشمل إزالة الأبنية المعتدية على الشوارع العامة في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، واتخاذ الإجراءات الإشرافية اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع عند تنفيذ أعمال الإزالة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين في المنطقة، وتنفيذ أعمال تحسينات مرورية وأعمال تجميلية.

وبين أبو زيتون، أنه سيتم تقديم تبرعات لمالكي المنشآت التي سيتم إزالتها بدل سكن، مشيرًا إلى أنه تم إنذارهم ومنحهم فترة كافية للإخلاء والترحيل، وسيتم التنفيذ على مراحل متتالية.

ولفت إلى أن أمانة عمان، بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم برصد الحالات الإنسانية للعائلات التي يتم تبليغهم بالإخلاء، وتأمين الطلاب بالمدارس.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ تحسينات مرورية لشارع الجيش وشارع رفيفان المجالي، وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة، تشمل أرصفة وإنارة وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ساحات عامة ومواقف سيارات وفراغات خضراء، وأعمال تجميلية على طول شارع الجيش، كما تضمن المشروع إنشاء حديقة وملعب المحطة