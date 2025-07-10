مياه الصرف الصحي تهدد بناية تجارية في إربد

وطنا اليوم:كلف محافظ إربد، رضوان العتوم، لجنة الصحة والسلامة العامة بمتابعة بناية تجارية تتسرب منها مياه الصرف الصحي وتتجمع بشكل برك في كراج البناية، مما بات يهدد سلامة البناء، ناهيك عن الروائح الكريهة والحشرات الناجمة عن الصرف الصحي.

وقال العتوم ان البعض قاموا بكسر المواسير لطرح المياة خارج الحفرة مما أدى لوصولها للكراج علما بانه تم فصل المياه عن البناية العام الماضي لإجبارهم على الشبك بالصرف الصحي الذي يبعد تقريبا 50 مترا عن البناية.

وأشار إلى أنه تم الكشف واستدعاء سكان البناية لمراجعة المحافظة يوم الاحد الموافق 13- تموز الحالي، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجبارهم لربط البناية بالصرف الصحي، وإبلاغهم أنه إجراء مستعجل، فيما وتم إلزام سكان البناية بسحب مياه الصرف الصحي فورا.