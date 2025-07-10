أبو عبيدة يبارك عمليات الضفة ويدعو للانتفاض قبل ضياع ما تبقى من فلسطين

وطنا اليوم:بارك أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) العمليتين الأخيرتين ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، داعيا الشباب الفلسطينيين إلى الانتفاض وتصعيد المقاومة.

وقال أبو عبيدة في منشور على تليغرام اليوم الخميس “من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون عملياتهم البطولية ضد قوات الاحتلال وقطعان المغتصبين ردا على العدوان على الأقصى وتصاعد جرائم جيش العدو ومغتصبيه التي حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق”.

وأضاف “ندعو شبابنا الأبطال لتصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس، والانتفاض في وجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم وعن المضي قدما في مخطط ضم الضفة، قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا”.

وقُتل جندي احتياط إسرائيلي اليوم الخميس في هجوم عند مفترق مستوطنات غوش عتصيون شمال الخليل بالضفة الغربية بعد أن أقدم فلسطينيان على تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فإن الجندي يعمل حارس أمن، وقد أصيب بجروح خطيرة وأجريت محاولات لإنعاشه في المكان لكنها باءت بالفشل.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية طعن نفذها فلسطيني استشهد لاحقا برصاص قوات الاحتلال في بلدة رمانة غرب مدينة جنين.

وفي الأشهر الأخيرة صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون هجماتهم على المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، مع سلسلة من عمليات الهدم الواسعة والتهجير، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تسارع المخطط الإسرائيلي لضم الضفة.

وتزامنا مع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد في الضفة الغربية أكثر من ألف فلسطيني في هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين وأصيب 6700 آخرون، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.