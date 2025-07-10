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82 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة والدفاع المدني يعلن توقف مركباته

10 يوليو 2025
82 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة والدفاع المدني يعلن توقف مركباته

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 82 شهيدًا و247 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,762 شهيدًا و137,656 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023م، فيما ذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت 7,200 شهيد و25,615 إصابة.
وأضافت، أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 9 شهداء وأكثر من 78 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى 782 شهيدًا وأكثر من 5,179 إصابة.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، عن توقف جميع مركباتها عن تقديم الخدمات الإنسانية في محافظتي “غزة والشمال”، باستثناء مركبة إطفاء واحدة، لعدم توفر قطع الغيار والصيانة اللازمة لإصلاحها.
وأوضحت المديرية في تصريح صحفي، أنه في المحافظات الجنوبية “الوسطى، وخانيونس، ورفح”، توقفت عن العمل 3 مركبات إطفاء من أصل 6، و 4 مركبات إسعاف من أصل 6 كانت تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هذا العجز بتوقف المركبات عن التدخلات الإنسانية، يأتي مع اشتداد وتيرة العدوان الإسرائيلي بحق شعب القطاع، الأمر الذي ينذر بكوارث كبيرة خاصة مع تضييق الاحتلال لما يسميها بـ”المنطقة الإنسانية”.
وطالبت الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة بسرعة التدخل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة ما تبقى من مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.


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