اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن مجلس الوزراء قرر الموافقة الأربعاء، على اعتماد التقارير الطبية الحديثة الصادرة العام الحالي بتنسيب مشترك مع وزير العمل، عن اللجان الطبية اللوائية ومركز تشخيص الإعاقات المبكرة، في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل.

ويأتي هذا القرار نظراً للضغط الكبير على لجان إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وتأخر مواعيد المراجعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على سرعة إنجاز المعاملات وحرمان عدد من المستفيدين من حقهم في الحصول على الإعفاء بالوقت المناسب وما يتبعه من غرامات مالية.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه سيستمر اعتماد البطاقة التعريفية فقط للمراجعين الجدد الذين يتقدمون بطلبات إعفاء لأول مرة، مبينة أن القرار يأتي لحين تمكين الأشخاص من الحصول على البطاقة التعريفية، شريطة التسجيل على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن القرار مؤقت حتى نهاية العام الحالي، وإلى حين معالجة الضغط على لجان إصدار البطاقات التعريفية، وضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إصدار بطاقاتهم التعريفية دون تأخير.