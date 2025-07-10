أمريكية تدفع ثمن غلطة بائع صيني

وطنا اليوم:تعيش سيدة من كاليفورنيا تدعى “كاي” كابوسا حقيقيا بعد أن تدفقت مئات الطرود غير المرغوب بها من موقع “أمازون” إلى منزلها في سان خوسيه على مدار أكثر من عام.

ويعود السبب إلى أن بائعا صينيا على المنصة باسم “Liusandedian” قام عن طريق الخطأ أو عمدا بتسجيل عنوان منزلها كعنوان لإرجاع منتجاته.

وتحتوي الطرود على أغطية مقاعد سيارات من الجلد الصناعي، تتراكم في فناء منزلها بارتفاع يصل إلى مستوى الصدر، مما جعلها عاجزة عن استخدام موقف السيارات الخاص بها.

وتبين أن المشكلة بدأت عندما قام البائع الصيني بتسويق منتجات غير مناسبة لموديلات السيارات المخصصة لها، مما دفع المئات من العملاء لإعادتها. لكن بدلا من عودتها إلى الصين، انتهى بها المطاف عند منزل كاي التي لم تطلب أيا من هذه المنتجات.

وعلى الرغم من تقديمها العديد من الشكاوى لأمازون، لم تتلق كاي سوى وعود بحل المشكلة دون أي إجراء عملي.

وفي محاولة لتهدئة الموقف، عرضت أمازون على كاي بطاقة هدية بقيمة 100 دولار، لكنها صدمت عندما طلب منها التخلص من الطرود بنفسها إما بالتبرع بها أو إعادتها إلى المرسل.

ومن المفترض أن يلتزم البائعون الدوليون على أمازون بتوفير عنوان أمريكي صالح للإرجاع، أو إصدار ملصقات شحن مدفوعة مسبقا، أو استرداد المبالغ دون مطالبة العملاء بإعادة البضائع. لكن البائع الصيني تجاوز هذه القواعد باستخدام عنوان كاي الوهمي.

وبعد تدخل وسائل الإعلام، تحركت أمازون لإزالة الطرود أمس الأربعاء، مع تأكيدها على أن المشكلة لن تتكرر. وأصدرت الشركة بيانا تعتذر فيه لكاي وتؤكد أنها تعمل على حل المشكلة بشكل دائم