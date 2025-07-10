الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لاستئناف المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية لاستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت كالاس، عبر منصة إكس، أن الاتفاق يشمل فتح معابر إضافية، وزيادة دخول شاحنات المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية الحيوية، وضمان الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي “يُعوّل على إسرائيل في تنفيذ جميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بالكامل” مشددة على أهمية تحويل هذا الالتزام السياسي إلى إجراءات ميدانية عاجلة على الأرض.

وتشمل هذه الخطوات زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية المتجهة إلى غزة، وفتح معابر إضافية في المناطق الشمالية والجنوبية، إضافة إلى إعادة فتح مسارات المساعدات الأردنية والمصرية. كما تشمل الإجراءات تمكين توزيع المواد الغذائية من خلال المخابز والمطابخ العامة، واستئناف توريد الوقود للمنشآت الإنسانية، وحماية العاملين في مجال الإغاثة، وإعادة تشغيل منشآت حيوية مثل محطة تحلية المياه، وفق الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي للتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية؛ لضمان التنفيذ السريع والفعّال لهذه الإجراءات الطارئة.

وجدّد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين، مؤكداً دعمه الكامل للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة بين الأطراف المعنية.