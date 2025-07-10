بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لاستئناف المساعدات إلى غزة

10 يوليو 2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لاستئناف المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية لاستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضحت كالاس، عبر منصة إكس، أن الاتفاق يشمل فتح معابر إضافية، وزيادة دخول شاحنات المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية الحيوية، وضمان الحماية للعاملين في المجال الإنساني.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي “يُعوّل على إسرائيل في تنفيذ جميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بالكامل” مشددة على أهمية تحويل هذا الالتزام السياسي إلى إجراءات ميدانية عاجلة على الأرض.
وتشمل هذه الخطوات زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية المتجهة إلى غزة، وفتح معابر إضافية في المناطق الشمالية والجنوبية، إضافة إلى إعادة فتح مسارات المساعدات الأردنية والمصرية. كما تشمل الإجراءات تمكين توزيع المواد الغذائية من خلال المخابز والمطابخ العامة، واستئناف توريد الوقود للمنشآت الإنسانية، وحماية العاملين في مجال الإغاثة، وإعادة تشغيل منشآت حيوية مثل محطة تحلية المياه، وفق الاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي للتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية؛ لضمان التنفيذ السريع والفعّال لهذه الإجراءات الطارئة.
وجدّد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين، مؤكداً دعمه الكامل للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة بين الأطراف المعنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:46

انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة

20:36

روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

20:33

اللي ما يطول العنب.. حامض عنه يقول

20:31

مصادر : الخريطة الإسرائيلية لإعادة التموضع تقضم 40% من مساحة غزة وتبقي رفح تحت الاحتلال

20:16

إصابة 7 أشخاص بانهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء

19:45

دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز

19:35

الأردن يحمي أكثر من 1600 متر مربع من الفسيفساء في مأدبا

19:20

سندويتشات الجمعة

19:17

ولي العهد لنشامى الدفاع المدني المتواجدين بسوريا: الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية

19:11

وفاة الصيني المضحك في باريس والسبب هاتفه النقال

19:07

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمربعات سكنية غرب غزة

16:50

تحذيرات أوروبية وأممية من انفجار الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية

وفيات
وفيات الخميس 10-7-2025وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025