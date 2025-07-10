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مقتل جندي احتياط بعملية جنوب الضفة الغربية

10 يوليو 2025
مقتل جندي احتياط بعملية جنوب الضفة الغربية

وطنا اليوم:أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل حارس أمن إسرائيلي وهو جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار وطعن وقعت عند مفترق “غوش عتصيون” قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت الإذاعة، نقلًا عن مصدر طبي، إن حارس الأمن قُتل جراء الهجوم، فيما أُصيب إسرائيلي آخر داخل مجمع قرب المفترق ذاته.
وأكدت الإذاعة، نقلاً عن مصدر عسكري، أنه تم إطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين، قُتل اثنان منهم خلال الهجوم، فيما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية سارعت إلى الموقع فور وقوع الحدث الأمني، وأن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.


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