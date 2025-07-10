المومني : خطة مكثفة لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الوزارة تعكف حاليا على وضع خطة تهدف لتطوير وتفعيل دور الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وزيادة قدرتهم على التواصل الفعال مع الجمهور.

وقال الوزير المومني خلال زيارته لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس ولقائه رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية، الزميل نبيل غيشان، والمدير العام، الزميلة فيروز مبيضين، إن هدف هذه الخطة ستعزز نهج الحكومة في التواصل المستمر مع المواطنين واطلاعهم على جميع القرارات والإجراءات.

وأشار المومني إلى وجود نماذج ناجحة بين الناطقين الإعلاميين، ومن الضرورة تطوير مهاراتهم وقدراتهم في التواصل الإعلامي لضمان نقل الرسائل بشكل أكثر فاعلية ووضوحا للمجتمع الأردني.

وقال إنه في إطار سعي وزارة الاتصال الحكومي المستمر لتحسين أداء الناطقين الإعلاميين، فإنها ستقدم برامج تقييمية وتدريبية لتعزيز مهاراتهم في التواصل، بالإضافة إلى وضع آليات تضمن حضورهم المستمر في الفعاليات المهمة وأداء دورهم باحترافية ومهنية.

وأضاف إن الوزارة تسعى لتحسين تدفق المعلومات وتوحيد الرسائل الإعلامية الحكومية، ما يعكس صورة أكثر احترافية وشفافية للناطقين في الوزارات والمؤسسات، ويعزز من فاعلية التواصل مع الجمهور.

ولفت الوزير إلى وجود توجه حالي لإصدار نظام أو تعليمات تهدف إلى تعزيز دور الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية وتقييم أدائهم، ويأتي ذلك في إطار التأكيد على ضرورة توفر القدرات والكفاءات اللازمة، بالإضافة إلى المستوى الإعلامي المطلوب لتمثيل المؤسسات بفعالية في وسائل الإعلام.

وبين أنه سيتم تنظيم تبعية الناطقين الإعلاميين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث يكونون تحت الإشراف الفني المباشر لوزارة الاتصال الحكومي.

وأوضح المومني أن النظام أو التعليمات تستهدف أيضا ضمان تقييم الأداء السنوي للناطقين الإعلاميين بالتعاون مع وزير الدولة لتطوير القطاع العام ومركز الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة، من خلال مراجعة أدائهم الإعلامي والخطط التي ينفذونها، لتعزيز مستوى الأداء وتحقيق تنسيق أكثر فاعلية بين المؤسسات ووزارة الاتصال الحكومي.

وشدد على أهمية ربط هذا التقييم بالإنجاز ونوع الخطط الإعلامية المحكمة والمنسقة، تضمن متابعة مستمرة لأداء الناطقين الإعلاميين وتعزيز قدراتهم، ما يعكس صورة إيجابية واحترافية عن المؤسسات، ويعزز قدرتها على التواصل مع الجمهور بشكل أكثر فاعلية وشفافية.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحسين جودة العمل الإعلامي الحكومي، وضمان تنفيذ خطط إعلامية متكاملة ومتسقة تسهم في تعزيز صورة المؤسسات وتوصيل رسائلها بشكل أكثر فاعلية واحترافية للجمهور.

وأشاد بدور وكالة الأنباء الأردنية في تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات والأخبار بشكل مستمر وموثوق، مؤكدا أنها ما تزال المزود الرئيس والمرجع الأساسي للأخبار الوطنية، ما يعكس مكانتها الرائدة ودورها الحيوي في تعزيز الإعلام الأردني.

وأعرب عن اعتزازه بالدور المهم الذي يلعبه الإعلام الوطني بأشكاله كافة في نقل الرسائل الوطنية، وتعزيز الوعي، ودعم مسيرة التنمية والتحديث في المملكة.

من جانبه، أكد الزميل غيشان، الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في نقل الأخبار والمعلومات مع الحرص على الحفاظ على المصداقية والموضوعية.

بدورها، أشارت الزميلة مبيضين، إلى أن الوكالة تشهد نقلة نوعية، خاصة في مجالات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، بفضل التطور التكنولوجي الذي يتم عبر منصاتها الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يعزز من حضورها ويواكب التحولات الحديثة في المجال الإعلامي.

واطلع المومني خلال الزيارة على التطورات والتحديثات التي شهدتها الوكالة خاصة في مجالات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، والتحديثات التي أجريت على الموقع الإلكتروني للوكالة، بالإضافة إلى الجناح المخصص لذاكرة