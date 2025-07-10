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المصري: صلاحيات كاملة للجان البلديات المؤقتة ومماثلة للمجالس المنتخبة

10 يوليو 2025
المصري: صلاحيات كاملة للجان البلديات المؤقتة ومماثلة للمجالس المنتخبة

وطنا اليوم:قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.
وأكد المصري أن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء هذه اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.
وشدد على أهمية تنسيق عمل اللجان مع مختلف الجهات ذات العلاقة للنهوض بواقع البلديات وتعزيز حوكمتها وتطوير البنية التحتية والاستمرار في أتمتة الخدمات وتنفيذ المشاريع وفق الخطط المعدة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان ناقش الأربعاء، آليات ضمان استمرارية عمل البلديات بعد قرار حل المجالس البلدية والمحافظات الأحد الماضي، تمهيدا لتحديث التشريعات الناظمة للإدارة المحلية ضمن مسار التحديث السياسي الشامل.
كما ناقش مجلس الوزراء الخطوات المقبلة لتعزيز الحوار الوطني حول تطوير التشريعات انسجاما مع التزامات الحكومة في تحسين عمل البلديات ومجالس المحافظات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


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