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وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت

9 يوليو 2025
وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت

وطنا اليوم:بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.
ويترأس الصفدي ووزير الخارجية في دولة الكويت عبد الله اليحيا اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية – الكويتية.
ويجري الصفدي خلال الزيارة محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتوسعة التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.


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