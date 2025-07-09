طقس حار خلال الأيام الثلاثة المقبلة

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الاربعاء، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويكون الطقس يومي الجمعة والسبت، حارا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 31 – 19، وفي مناطق البادية 39 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الأغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 27، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.