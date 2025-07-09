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ارتفاع مقلق بحالات الإصابة بالحمى الشوكية في غزة

9 يوليو 2025
غزة 25 يناير 2024 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 25 يناير 2024، فلسطينيون موجودون بأحد المستشفيات المؤقتة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 1.5 مليون شخص متكدسون الآن داخل محافظة رفح، حيث تنتشر الأمراض مع انهيار الن

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إنها سجلت زيادة واضحة في عدد الحالات المشتبه والمؤكدة بالحمى الشوكية “خاصة بين الأطفال أقل من 5 سنوات، وهي الفئة الأكثر عرضة للمرض ومضاعفاته الخطيرة”.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تراجع مستوى الرعاية الصحية بخروج المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وتدميرها والتدهور الكبير في الأرصدة الدوائية ونقص تطعيمات الأطفال يحد من جهود الاستجابة الطارئة.
وأشارت إلى أن عوامل خطيرة دفعت بالحالة الصحية العامة في قطاع غزة لتكون مجالاً خصباً لانتشار وتفشي الأمراض خاصة بين الفئات العمرية الأكثر ضعفا وأقل مناعة وهم الأطفال وكبار السن والحوامل
ووجهت وزارة الصحة نداء عاجلا الى كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للحد من انتشار المرض وتعزيز قوائم الأدوية اللازمة للحالات التي يتم تأكيد إصابتها بالمرض.


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