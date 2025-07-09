ارتفاع مقلق بحالات الإصابة بالحمى الشوكية في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إنها سجلت زيادة واضحة في عدد الحالات المشتبه والمؤكدة بالحمى الشوكية “خاصة بين الأطفال أقل من 5 سنوات، وهي الفئة الأكثر عرضة للمرض ومضاعفاته الخطيرة”.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تراجع مستوى الرعاية الصحية بخروج المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وتدميرها والتدهور الكبير في الأرصدة الدوائية ونقص تطعيمات الأطفال يحد من جهود الاستجابة الطارئة.

وأشارت إلى أن عوامل خطيرة دفعت بالحالة الصحية العامة في قطاع غزة لتكون مجالاً خصباً لانتشار وتفشي الأمراض خاصة بين الفئات العمرية الأكثر ضعفا وأقل مناعة وهم الأطفال وكبار السن والحوامل

ووجهت وزارة الصحة نداء عاجلا الى كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للحد من انتشار المرض وتعزيز قوائم الأدوية اللازمة للحالات التي يتم تأكيد إصابتها بالمرض.