قافلة النزاهة مبادرة ريادية خلاقة

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

تعتبر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من المؤسسات الحكومية

المتميزة والمتقدمة على كل المؤسسات الرسمية، ومن أفضل المؤسسات التي تعمل ضمن خطة ومنهجية تراتيبية منظمة تهدف إلى مكافحة الفساد وترسيخ ثقافة النزاهة وتجذيرها، وليس عبر معالجة التجاوزات أو المخالفات بعد وقوعها، وفق نظام الفزعة كما تقوم به بعض المؤسسات الرقابية ، وإنما عبر نظام المعالجة الوقائية قبل وقوع الحدث ، وذلك من خلال برامجها الريادية الإبداعية المتتابعة والمستمرة، عبر تفعيل برامج التشاركية مع كافة المؤسسات المعنية ،

فهناك إنجازات عديدة ومتلاحقة حققتها الهيئة ، من برامج تثقيفية مختلفة شملت معظم الجامعات العامة والخاصة ، ومعظم دوائر الدولة في كافة محافظات المملكة ، سواء برامج ثقافية على مستوى محاضرات توعوية ، أو على مستوى برامج تثقيفية رقمية ، أو مسابقات ، بالإضافة إلى التقدم السنوي الذي تحرزه على مدركات مؤشر النزاهة العالمي وفق الاستطلاع الذي تقوم به سنوياً منظمة الشفافية الدولية ، علاوة على تقدم نسبة رضى وثقة الجمهور الأردني عن أدائها وفق استطلاعات مراكز الدراسات الأردنية ، وآخر نشاط تقوم به حالياً وهو نشاط غير مسبوق وريادي خلاق ، تحت شعار قافلة النزاهة الذي سوف تجول كل مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بهدف نشر الوعي والثقافة الوقائية لمكافحة الفساد ، وبيان مخاطر هذه الآفة على ثقة المجتمع في نزاهة مؤسسات الدولة الأردنية ونظافتها من براثن الفساد بكل أشكاله المالي والإداري ، بما يفضي إلى دولة خالية من منابع وجذور الفساد ،

وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ، فيا حبذا لو تحذو كل مؤسسات الدولة الرقابية حذو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في برامجها وخططها الإبداعية ، وأن تستفيد من تجربتها في هذا المجال الرقابي، بعيداً عن الأداء الكلاسيكي الروتيني ، والذي يركز على الرقابة الوقائية بدلا من الرقابة العلاجية ، بعد وقوع الحدث ، وللحديث بقية.