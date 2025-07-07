مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفقير

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الفقير الربابعة بوفاة المقدم المتقاعد حمزة الفقير الربابعة شقيق وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور علي الفقير الربابعة ومفتي القوات المسلحة الأسبق اللواء المتقاعد نوح الفقير الربابعة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفقير وعموم عشائرالربابعة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.