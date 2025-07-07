الأرصاد : الأردن شهد في 2025 رابع أشد شهور حزيران حرارة خلال 30 عامًا

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة تأثرت خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي بعدة أنظمة جوية متباينة، أدت إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما جعله رابع أشد شهور حزيران حرارة خلال الثلاثين عامًا الماضية، وثالثها خلال العقد الأخير.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، في تصريح صحفي، إن المملكة تأثرت بامتداد مرتفع جوي خلال الفترات من 1 إلى 6 حزيران، ومن 15 إلى 17 حزيران، ومن 20 إلى 26 حزيران، فيما سادت أجواء ناتجة عن امتداد ضعيف لمنخفض سطحي حراري خلال الفترات من 7 إلى 14 حزيران، ومن 18 إلى 19 حزيران، ومن 27 إلى 30 حزيران.

وأوضح آل خطاب أن معدل درجة الحرارة في مطار عمان المدني خلال حزيران بلغ 26.7 درجة مئوية، بزيادة مقدارها 1.7 درجة مئوية عن المعدل العام الشهري، ما يضع هذا الشهر ضمن أكثر أشهر حزيران حرارة في العقود الثلاثة الماضية، إلى جانب حزيران 2019.

وأضاف أن معدل درجة الحرارة العظمى خلال الشهر بلغ 32.9 درجة مئوية، بزيادة قدرها 1.7 درجة عن المعدل العام، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 20.5 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل العام بمقدار 1.8 درجة.

وسُجّلت أعلى درجة حرارة عظمى في مطار عمان المدني بتاريخ 28 حزيران وبلغت 37.2 درجة مئوية، في حين سُجلت أقل درجة حرارة صغرى بتاريخ 3 حزيران وبلغت 14.8 درجة.

وعلى مستوى المملكة، سُجلت أعلى درجة حرارة عظمى في محطة غور الصافي/الأغوار الجنوبية، حيث بلغت 44.5 درجة مئوية بتاريخ 29 حزيران، فيما سجلت محطة رصد الشوبك في محافظة معان أقل درجة حرارة صغرى خلال الشهر وبلغت 5.6 درجة مئوية بتاريخ 5 حزيران.