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الخصاونة يتفقد فعاليات الأندية الصيفية ومستودع الكتب في تربية الطيبة والوسطية

7 يوليو 2025
الخصاونة يتفقد فعاليات الأندية الصيفية ومستودع الكتب في تربية الطيبة والوسطية

وطنا اليوم:تفقد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور رعد الخصاونة، اليوم، سير فعاليات الأندية المدرسية الصيفية في مدرستي الطيبة الأساسية للبنين وكفراسد الأساسية المختلطة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للبرامج التربوية الصيفية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم.

واطّلع الدكتور الخصاونة خلال الجولة التي رافقه بها رئيس مجلس التطوير التربوي الأستاذ نور الدين مهيدات على الأنشطة المنفذة داخل الأندية، والتي شملت برامج أكاديمية ، ثقافية، فنية، تطوعية، ورياضية، تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ضمن بيئة آمنة وجاذبة.

وأكد الدكتور الخصاونة أهمية الأندية الصيفية في استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة المدرسية بما يعود عليهم بالفائدة، مشيدًا بجهود مديري النوادي الصيفية والهيئات الإدارية والإشرافية في تنظيم وتنفيذ الأنشطة، وحرصهم على تفعيل التشاركية مع المجتمع المحلي في دعم هذه البرامج.

كما التقى مدير التربية والتعليم الطلبة المشاركين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، داعيًا إلى مواصلة التفاعل والمشاركة الفاعلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الأندية الصيفية.

وعلى هامش الزيارة، تابع الدكتور الخصاونة سير العمل في مستودع كتب الطيبة، واطلع على آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات استلام الكتب من المستودعات الرئيسية للوزارة ، مشدداً على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد لضمان توفير كافة الكتب المدرسية وتوزيعها بالشكل الامثل على المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد ، معرباً عن شكره وتقديره لقسم اللوازم والكتب المدرسية والنقليات في المديرية على جهودهم المبذولة في هذا الجانب.


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