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الأردن يواصل إغاثة سوريا في إخماد الحرائق

7 يوليو 2025
الأردن يواصل إغاثة سوريا في إخماد الحرائق

وطنا اليوم:لليوم الثاني، تواصل فرق متخصصة من الجيش العربي والدفاع المدني بتوجيهات ملكية في اخماد حرائق اندلعت في عدد من المناطق السورية.
وأرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والدفاع المدني وبتوجيهات ملكية سامية، أمس الأحد، طائرتين ومركبات إطفاء وطواقم متخصصة للمشاركة بجهود إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق السورية.
وأرسلت القوات المسلحة طائرتين من نوع “بلاك هوك” تابعتين لسلاح الجو الملكي، مزودتين بطواقم متخصصة ومعدات فنية متقدمة، لإسناد فرق الدفاع المدني المتوجهة للمشاركة في السيطرة على بؤر النيران والحد من انتشارها حماية للأرواح والممتلكات.
كما أرسل الدفاع المدني مركبات كاملة التجهيز ومتخصصة في الإطفاء والعمل في المناطق الوعرة وفي الغابات بكامل طواقمها من العاملين المتخصصين في عمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، فضلا عن معدات حديثة لدعم الجهود من بينها بركتا تجميع مياه بسعة 35 م3 لكل منها.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الأردنية في الوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا والدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث الطبيعية.
بدورها، أعربت الحكومة السورية عن شكرها وتقديرها للأردن على هذه الاستجابة السريعة، مشيدة بالدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف الظروف والمواقف


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