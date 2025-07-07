نفايات متراكمة في شوارع غزة .. قنبلة موقوتة تهدد السكان

وطنا اليوم:حذر المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، الاثنين، من تفاقم الأزمات الإنسانية والصحية في المدينة، نتيجة الانهيار شبه الكامل في خدمات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وغياب الإمدادات الحيوية.

أزمة خانقة في قطاع المياه

وأوضح النبيه أن قطاع المياه يعاني من أزمة خانقة، حيث لا يحصل الفلسطينيون إلا على كميات ضئيلة جداً من المياه، وسط تعذر تشغيل محابس المياه المركزية، خصوصا في المناطق الشرقية من المدينة مثل شارع صلاح الدين، بسبب أوامر الإخلاء ومنع الطواقم البلدية من الوصول إليها.

وأشار إلى أن البلدية غير قادرة على تشغيل آبار مركزية حيوية مثل بئر الباشا في موقف الزهرة، وآبار الصفا التي تمثل قرابة ربع مصادر المياه المغذية للمدينة.

نقص حاد في الوقود يعمق الأزمة

وأضاف النبيه أن الوضع تفاقم بسبب النقص الحاد في الوقود، مما أعاق تشغيل الآبار وتزويد لجان الأحياء وأصحاب الآبار المحلية بالوقود اللازم.

وأكد أن البلدية لا تشغل حالياً سوى 30 بئراً من أصل 80، في حين تدمّر قرابة 75% من آبار المياه المركزية نتيجة القصف الإسرائيلي، وسط غياب مواد الصيانة وقطع الغيار والمعدات اللازمة لأعمال الترميم.

تراكم النفايات وتهديد الصحة العامة

وكشف النبيه عن وجود أكثر من 250 ألف طن من النفايات المتراكمة في شوارع مدينة غزة، مع تعذّر جمعها أو ترحيلها إلى المكب الرئيسي في منطقة جحر الديك شرق المدينة، بسبب القصف ومنع الطواقم من الوصول إليه.

وأوضح أن البلدية تضطر إلى تجميع النفايات في مكبات عشوائية وغير صحية مثل مكبي فراس واليرموك، مما أدى إلى تفشي الأوبئة والحشرات وخلق بيئة مهددة للحياة، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

تدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية

وأكد النبيه أن قرابة 85% من الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلدية تعرضت للتدمير، مما يعيق تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مثل جمع النفايات، وفتح الطرق المغلقة، وصيانة شبكات المياه.

وأضاف أن النقص الحاد في الوقود يزيد من تعقيد الأزمة، ويشل قدرة الجهات المختصة، بما فيها الدفاع المدني ووزارة الأشغال، على التعامل مع تداعيات القصف، بما في ذلك انتشال جثامين الشهداء العالقة تحت أنقاض المنازل المدمرة منذ شهور.

وشدد النبيه على أن الوضع الإنساني في غزة يقترب من حافة الانهيار الكامل، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإدخال المعدات والوقود، وتوفير الحماية للطواقم البلدية العاملة في الميدان.