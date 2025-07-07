جديد من واتساب : أداة جديدة ستنقذك من سيل الرسائل الجماعية

وطنا اليوم:الذكاء الاصطناعي قادم أيضًا إلى تطبيق المراسلة الأشهر عالميًا. يطلق واتساب ميزة مبتكرة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وحماية خصوصية المستخدم بشكل وثيق، وهي تلخيص الرسائل غير المقروءة داخل الدردشة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Meta.

ستتيح هذه الأداة للمستخدمين إلقاء نظرة سريعة على النقاط الرئيسية لما قيل في المحادثات التي غابوا عنها، دون الحاجة إلى فتح جميع الرسائل أو قراءتها جميعًا.

يعتمد جوهر التقنية الجديدة على آلية تُسمى المعالجة الخاصة، والتي تتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي العمل في السحابة ضمن بيئة افتراضية آمنة (آلة افتراضية سرية) عبر اتصال آمن، دون اطلاع ميتا أو واتساب على محتوى الرسائل الفعلي. بهذه الطريقة، تحافظ المنصة على التشفير الشامل وخصوصية المستخدم، حتى عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

ميزة “ملخصات الرسائل” متاحة حاليًا فقط للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، ولم يُعلن عن موعد إطلاقها عالميًا بعد.

الميزة غير مفعلة افتراضيًا، ويجب تفعيلها يدويًا. في الوقت نفسه، يتيح واتساب للمستخدمين اختيار مستوى مشاركة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إعداد “خصوصية الدردشة المتقدمة”، الذي يسمح بحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في محادثات محددة، ومنع تصدير المحادثات، ومنع حفظ الوسائط في المعرض.

يظهر الملخص بشكل خاص، ولن يتمكن سوى المستخدم نفسه من رؤية محتوى الرسائل غير المقروءة.

ووفقًا للشركة، لا يمكن لأي طرف في الدردشة، بما في ذلك ميتا نفسها ، معرفة إعداد هذا الملخص، مما يضمن سرية هويته وخصوصيته.

تأتي هذه الخطوة وسط انتقادات متزايدة من المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة، حيث أضاف مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا واتساب إلى قائمة التطبيقات المحظورة على الأجهزة الرسمية لأسباب أمنية. من جانبها، تزعم الشركة أنها تواصل تطوير حلول الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على حدود تكنولوجية واضحة تمنع وصول جهات خارجية إلى محتوى الرسائل.