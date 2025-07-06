تخرّج الدكتور هاشم بتفوق من كلية الطب في جامعة بهتشه شهير التركية

وطنا اليوم:احتفل الدكتور هاشم بتخرّجه بتفوق من كلية الطب في جامعة Bahçeşehir University (BAU) العريقة في تركيا، والتي تُعد من أبرز الجامعات العالمية ذات الحضور الأكاديمي المميز، بفضل فروعها المنتشرة في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وإيطاليا.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة جهدٍ علمي وتفانٍ استمر سنوات، ليُتوج اليوم بلقب “دكتور” عن جدارة واستحقاق، وسط مشاعر الفخر والاعتزاز من العائلة والأصدقاء.

وتقدّم والده بالشكر لله تعالى على هذا الإنجاز، قائلاً: “الحمد لله رب العالمين على تخرج ابني الدكتور هاشم من كلية الطب، وبهذا التميز من واحدة من أعرق الجامعات في تركيا. مبارك إن شاء الله دكتورنا الحبيب، وإلى الأمام في مسيرتك العلمية والمهنية.”

كل التهاني والتبريكات للدكتور هاشم، مع أطيب الأمنيات بمستقبل طبي مشرق ومليء بالنجاحات.