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مصرع 50 بفيضانات تكساس وبحث متواصل عن المفقودين

6 يوليو 2025
مصرع 50 بفيضانات تكساس وبحث متواصل عن المفقودين

وطنا اليوم:قالت السلطات الأميركية -أمس السبت- إنه تم التأكد من مصرع 50 شخصا منهم 15 طفلا جراء سيول جارفة اجتاحت وسط ولاية تكساس (جنوبي البلاد). هذا ويواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين.
وقال مسؤولون إن أكثر من 850 شخصا تم إنقاذهم، بما في ذلك بعض الذين كانوا يتشبثون بالأشجار. وقد بدأت الفيضانات أمس مع هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في ارتفاع منسوب نهر غوادلوبي بمقدار 8 أمتار خلال 45 دقيقة.
ومن بين المفقودين 27 فتاة من مخيم كامب ميستيك الصيفي. وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل إنه قد يكون هناك المزيد من المفقودين في المنطقة.
ومن جانبه قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت -في مؤتمر صحافي- إنه سيوسع نطاق حالة الكارثة في الولاية وسيطلب موارد فدرالية إضافية من الرئيس دونالد ترامب.

بحث وتمشيط
وقال نيم كيد رئيس إدارة الطوارئ في تكساس إن فرق الإنقاذ الجوية والبرية والمائية تقوم بعمليات تمشيط على طول نهر غوادلوبي، وذلك بحثا عن ناجين وجثث القتلى.
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن المزيد من الأمطار متوقعة، وأن “الجريان المفرط قد يؤدي إلى فيضان الأنهار والخلجان والجداول وغيرها من المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات”.
وقال أحد السكان المحليين ويدعى جيراردو مارتينيس (61 عاما) “لقد أمطرت السماء في يوم واحد ما تمطره في سنة واحدة”. وأضاف “بلغت المياه أعالي الأشجار على ارتفاع حوالي 10 أمتار تقريبا. وجرف النهر سيارات ومنازل برمتها. الوضع سيئ”


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