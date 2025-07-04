ليث عماد عجيلات يتوج بذهبية بطولة المملكة للملاكمة لوزن 61–64 كغم

وطنا اليوم-عمّان – توج الملاكم ليث عماد عجيلات بالميدالية الذهبية في بطولة المملكة للملاكمة عن فئة وزن 61–64 كغم، وذلك بعد أداء لافت في المنافسات التي أقيمت في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة البطل عجيلات وتفانيه في تطوير مستواه الفني والبدني، حيث تمكن من التفوق على نخبة من أبرز الملاكمين المشاركين في البطولة، والتي شهدت منافسة قوية بين أندية ولاعبين من مختلف محافظات المملكة.

وتُعد بطولة المملكة واحدة من أبرز المحطات الرياضية على الساحة الوطنية في رياضة الملاكمة، لما تمثله من فرصة لاكتشاف المواهب وتعزيز حضور اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

ويُشكل فوز عجيلات حافزًا كبيرًا له ولمحبيه لمواصلة تحقيق الإنجازات، وسط إشادة من الجماهير الرياضية بالأداء الذي قدمه والروح القتالية التي تحلّى بها داخل الحلبة.

ألف مبروك للبطل ليث عجيلات على هذا الإنجاز المستحق.