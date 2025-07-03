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طلبة توجيهي الاقتصاد المنزلي والزراعي يشكون من صعوبة امتحان الأحياء

3 يوليو 2025
طلبة توجيهي الاقتصاد المنزلي والزراعي يشكون من صعوبة امتحان الأحياء

وطنا اليوم:شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من النقاش يوم الخميس، بالتزامن مع خروج طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” من فرعي الاقتصاد المنزلي والزراعي من قاعات امتحان مادة العلوم الحياتية (الأحياء) ، وسط شكاوى واسعة من صعوبة الأسئلة التي وُصفه البعض بأنها “فاقت مستوى الفرع العلمي”.
وأجمع عدد من الطلبة على أن الامتحان كان صعباً ومخالفاً للتوقعات، حيث تميزت معظم أسئلته بأنها “غير مباشرة ودقيقة”، وتتطلب وقتاً طويلاً للتفكير والتحليل، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المواد التي يدرسها طلبة الفروع المهنية.
وفور انتهاء وقت الامتحان، تحولت مجموعات “واتساب” وصفحات “فيسبوك” إلى ساحة رئيسية لتبادل الآراء، حيث بدأ معلمون وأصحاب منصات تعليمية ببث مراجعات مباشرة لحلول الأسئلة، في محاولة لطمأنة الطلبة ومساعدتهم على تقييم أدائهم.
وأشاروا إلى أن صعوبة الامتحان كانت مفاجئة، خاصة بالمقارنة مع امتحان الفرع العلمي الذي وُصف بأنه كان ضمن المستوى المتوسط.
ويبقى الأمل معقوداً لدى الطلبة وذويهم على أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في عمليات التصحيح، وأن يتمكنوا من تعويض ما فاتهم في الامتحانات المتبقية، لتحقيق طموحاتهم التي بنوا عليها مستقبلهم


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