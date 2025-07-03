ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان

وطنا اليوم:الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجميع العاملين في الدائرة ينعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة وبمزيد الحزن والأسى وفاة الزميل المدقق لؤي العرقان من مركز خدمات ضريبة دخل ومبيعات المفرق.

ويتقدمون من اهل وذوي الزميل المرحوم العرقان بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وان يلهمهم الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون.