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نقابة الأطباء الأردنيين تطلق حملة تبرع بالدم لدعم الاشقاء في غزة

31 ثانية ago
نقابة الأطباء الأردنيين تطلق حملة تبرع بالدم لدعم الاشقاء في غزة

وطنا اليوم:أعلن عضو نقابة الأطباء الأردنيين، الطبيب بلال العزام ، عن حملة للتبرع بالدم إلى الأهل في غزة وذلك من يوم الأربعاء وحتى تاريخ 7/10 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا.
وأضاف العزام ، أن الأهل في غزة استنجدوا بنا ب3000 وحدة دم ، حيث سوف سيتم إرسال وحدات الدم إلى غزة يوم الخميس 7/10 بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجيش العربي الأردني ووزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين.
وأهابت نقابة الأطباء الأردنيين بالشعب الأردني التوجه والتبرع بالدم في بنك الدم الأردني بفرعية شرق عمان وغرب عمان .


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