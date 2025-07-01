مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

وطنا اليوم-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم، واجب العزاء إلى عشائر المجالي بوفاة المرحوم الحاج فايز مصلح المجالي الذي توفي اول امس بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمه بلده في عدد من المواقع .

ونقل العيسوي إلى المهندس هيثم المجالي نجل شقيق المرحوم الحاج فايز مصلح المجالي، وذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.