بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

1 يوليو 2025
مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

وطنا اليوم-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم، واجب العزاء إلى عشائر المجالي بوفاة المرحوم الحاج فايز مصلح المجالي الذي توفي اول امس بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمه بلده في عدد من المواقع .

ونقل العيسوي إلى المهندس هيثم المجالي نجل شقيق المرحوم الحاج فايز مصلح المجالي، وذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:45

الصحة: إغلاق ودمج 72 مركزاً صحياً بأخرى قريبة

09:41

هل تملك اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإجابة على هذا السؤال؟!

09:40

إنجازات إعلامية أكثر منها ميدانية واقعية

09:39

وفد فرسان التغيير يلتقي السفير العضايلة في القاهرة

09:28

كابيتال بنك يوقع اتفاقية شراكة مع قوشان

09:27

بنك الإسكان يطلق منظومة جديدة من خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات

09:18

بسبب انخفاض المخزون.. أمريكا توقف شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

09:14

الأربعاء: انخفاض قليل على الحرارة والأجواء صيفية معتدلة

09:08

ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما

05:50

ميسون الخصاونة أول سيدة برتبة متصرف في الداخلي

22:32

بروح ديمقراطية وثقة متبادلة.. المكتب السياسي يضع استقالاته تمهيدًا لإعادة التشكيل

20:41

الأمن العام: إخفاء لوحات الأرقام أو التلاعب بها فعل يثير الشبهات

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025