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الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع المفوّض العام لوكالة الأونروا

1 يوليو 2025
الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع المفوّض العام لوكالة الأونروا

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، مباحثات موسعة مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، فيليب لازاريني، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة عمان.
وتمحورت المباحثات حول تعزيز الدعم الدولي للوكالة، التي تواجه تحديات مالية وتنظيمية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد الصفدي التزام الأردن الثابت بدعم “الأنروا”، مشددًا على أهمية دورها الحيوي في تقديم الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، أعرب لازاريني عن تقديره للدور الأردني في دعم الوكالة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر لضمان استمرارية عملياتها في ظل التحديات الراهنة.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التنسيق لمواجهة الأزمات الإنسانية وتأمين التمويل اللازم للوكالة.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن الأردن سيواصل جهوده في حشد الدعم الدولي لـ”الأنروا”، باعتبارها ركيزة أساسية لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حل عادل وشامل لقضيتهم.


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