وزير الأوقاف يوجه بإعداد دراسات عن الأسر الفقيرة والبيوت التي تحتاج للترميم في اشتفينا

وطنا اليوم:افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في اشتفينا بمحافظة عجلون.

وقال الخلايلة، إن الوزارة دأبت على إقامة هذه اللقاءات للتواصل مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية المحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحويل المستحقين إلى مزكين عبر برامج صندوق الزكاة في إطار النهج الملكي التواصلي المباشر مع المواطنين.

واستمع الوزير لمطالب واحتياجات أهالي منطقة اشتفينا المتعلقة بقطاع الأوقاف، موجها بإعداد الدراسات عن الأسر الفقيرة والبيوت التي تحتاج للترميم، فضلا عن إقامة مشاريع إنتاجية وبناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة.

ووزع الخلايلة، 500 قسيمة شرائية ومساعدات نقدية لـ 50 يتيما و 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة إلى 300 طرد غذائي، مشيرا إلى وجود 195 أسرة في محافظة عجلون تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و 41 يتيما يتقاضون كفالات أيتام، بالإضافة إلى 5 مشاريع تأهيلية وترميم منزلين.

من جهته أكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة، أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد في تعميق الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية ونشر الثقافة الإسلامية، مشيرا إلى جهود وزارة الأوقاف في مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة عبر برامج صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية.

وأشاد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، في كلمة المجتمع المحلي، بمستوى التعاون مع وزارة الأوقاف في مجال العناية بالمساجد وصيانتها وفرشها، لافتا الى تخصيص المجلس مبلغا ماليا لصيانة المساجد والأندية القرآنية الصيفية.

كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية في المنطقة، حيث اشتمل على تقديم الرعاية الصحية والطبية في عدد من الاختصاصات الطبية.

وحضر الافتتاح، محافظ عجلون نايف الهدايات، والنائبان وصفي حداد، وعبد الحليم العنانبة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد أمين عام الوزارة لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير عام مستشفى المقاصد الدكتور بسام الشلول، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.