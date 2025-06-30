جامعة فيلادلفيا تشارك في برنامج التميز التدريسي الدولي في الهند

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا والمتمثلة في إحداث نقلة نوعية في بيئة التعليم والتعلم والبحث العلمي، شارك رئيس قسم كلية الصيدلة الدكتور محمد بيان، مؤخراً، في فعاليات برنامج التميز الدولي في التدريس (ITEP 2025)، والذي نظمته مجموعة كليات شانديغار- الهند، وبمشاركة دولية واسعة تضمنت ممثلين عن جامعات من أكثر من 10 دول مثل كندا، استراليا، جنوب افريقيا، فرنسا وغيرها.

مشاركة الدكتور بيان جاءت من خلال تقديم محاضرات علمية وورش عمل بحثية لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة التابعة لمجموعة كليات شانديغار. وتركزت المحاور التي قدمها بيان على الابتكارات في أنظمة توصيل الأدوية المُتحكّم بها والمُحفّزة: من المفهوم إلى التطبيق السريري بالإضافة إلى استعراض اخر المستجدات في تكنولوجيا النانو والموائع الدقيقة كمنصات لتطوير أنظمة إيصال الدواء.

وفي ختام المشاركة في البرنامج، كرّم ضيف الشرف السيد ديباك أناند، عضو البرلمان الإقليمي في أونتاريو – كندا، الدكتور بيان بدرع تذكاري، تقديرًا لمساهمته القيّمة،

وأعرب الدكتور بيان عن اعتزازه بالدور الريادي الذي تضطلع به جامعة فيلادلفيا في تعزيز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن ما تقدمه الجامعة من دعم فعّال لأعضاء الهيئة التدريسية يشكل نموذجًا يحتذى به في تمكين الباحثين وتحفيزهم على الإبداع والمشاركة في المحافل العلمية الدولية، بما يرسخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.