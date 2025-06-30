بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تشارك في برنامج التميز التدريسي الدولي في الهند

35 ثانية ago
جامعة فيلادلفيا تشارك في برنامج التميز التدريسي الدولي في الهند

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا والمتمثلة في إحداث نقلة نوعية في بيئة التعليم والتعلم والبحث العلمي، شارك رئيس قسم كلية الصيدلة الدكتور محمد بيان، مؤخراً، في فعاليات برنامج التميز الدولي في التدريس (ITEP 2025)، والذي نظمته مجموعة كليات شانديغار- الهند، وبمشاركة دولية واسعة تضمنت ممثلين عن جامعات من أكثر من 10 دول مثل كندا، استراليا، جنوب افريقيا، فرنسا وغيرها.
مشاركة الدكتور بيان جاءت من خلال تقديم محاضرات علمية وورش عمل بحثية لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة التابعة لمجموعة كليات شانديغار. وتركزت المحاور التي قدمها بيان على الابتكارات في أنظمة توصيل الأدوية المُتحكّم بها والمُحفّزة: من المفهوم إلى التطبيق السريري بالإضافة إلى استعراض اخر المستجدات في تكنولوجيا النانو والموائع الدقيقة كمنصات لتطوير أنظمة إيصال الدواء.
وفي ختام المشاركة في البرنامج، كرّم ضيف الشرف السيد ديباك أناند، عضو البرلمان الإقليمي في أونتاريو – كندا، الدكتور بيان بدرع تذكاري، تقديرًا لمساهمته القيّمة،
وأعرب الدكتور بيان عن اعتزازه بالدور الريادي الذي تضطلع به جامعة فيلادلفيا في تعزيز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن ما تقدمه الجامعة من دعم فعّال لأعضاء الهيئة التدريسية يشكل نموذجًا يحتذى به في تمكين الباحثين وتحفيزهم على الإبداع والمشاركة في المحافل العلمية الدولية، بما يرسخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:01

محافظة: 34 % من الطلبة أجابوا على أصعب سؤال من الورقة الأولى للرياضيات

09:54

بنك الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعززان الوعي حول الاستثمار في مشاريع الاستدامة عبر جلسة حوارية

09:52

بلدياتنا على طريق التحديث.. بين صوت الناس وصدى المركز

09:51

الإثنين: انخفاض طفيف على الحرارة وطقس حار نسبياً

09:42

خلافات داخل الكابينت تنهي اجتماعه دون قرار بشأن غزة

09:35

دولة الرئيس حسّان؛ معقول إنت مش خايف عالضمان.؟!

09:32

مصيدة المثالية الزائفة

09:23

مقتل شخصين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأميركية

09:18

الأمم المتحدة: نواجه عجزا بنحو 77% رغم جمع 86 مليون دولار لدعم اللاجئين في الأردن

09:13

طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

09:10

تجارة الأردن: إنهاء مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد

21:46

مصيدة #المثالية #الزائفة

وفيات
وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضية