محافظة: 34 % من الطلبة أجابوا على أصعب سؤال من الورقة الأولى للرياضيات

وطنا اليوم:أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، في تصريح، أن امتحان مادة الرياضيات في الثانوية العامة (التوجيهي) يُعد مثل أي امتحان مهم آخر، مشيرًا إلى أن علامته مفصلية في تحديد مستقبل الطلبة.

وقال محافظة، إن صعوبة امتحان الرياضيات “الورقة الأولى” لا يمكن الحكم عليها بمجرد النظر إلى الأسئلة، بل من خلال تحليل نتائج إجابات الطلبة ومدى تحقيقهم لنسب الأداء المطلوبة.

وأضاف أنه وبناءً على الجدل الذي أثير بعد الامتحان، قررت الوزارة تصحيح أسئلة الورقة الأولى بالكامل، وقد تم الانتهاء من عملية التصحيح، مؤكدًا أن نتائج التحليل ستُعتمد لاتخاذ أي إجراءات لازمة تضمن العدالة للطلبة.

وزير التربية 73% نسبة النجاح في الأسئلة المثيرة للجدل

وأكد محافظة أن الجدل الذي أثير حول بعض أسئلة امتحان الورقة الأولى لمادة الرياضيات في التوجيهي لم يستند إلى دراسة علمية دقيقة، موضحًا أن نسبة النجاح في الجزء الذي أثار الجدل بلغت 73.3%.

وأشار الوزير إلى أن أسئلة الامتحان جاءت بالكامل من المنهاج المقرر، ولم تكن هناك أي أسئلة من خارج المحتوى التعليمي المعتمد، مضيفًا أن الوزارة لم تسجل هذا العام أي أخطاء علمية في امتحان الرياضيات.

وأوضح محافظة أن عدد الطلبة الذين ارتكبوا خطأً واحدًا فقط في الأسئلة التي أُثير الجدل حولها بلغ 1283 طالبًا، وهو ما يعكس أن مستوى الامتحان كان في متناول الأغلبية، وأن أداء الطلبة يؤكد صحة بناء الأسئلة وملاءمتها للمادة الدراسية.

وزير التربية: لا تغيير على أسئلة الرياضيات.. وضبط محاولة تسريب بكاميرا داخل جبيرة

أكد وزير التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الرياضيات للورقتين الأولى والثانية تم إعدادها قبل شهرين من موعد الامتحانات، نافياً صحة الشائعات التي تحدثت عن تغيير أسئلة الورقة الثانية في اللحظات الأخيرة.

وأضاف محافظة: “من الأفضل ألا يكون وزير التربية مطلعًا على أسئلة امتحان التوجيهي، وأنا شخصياً لا أعرف بها”، مشددًا على أهمية استقلالية اللجان الفنية في وضع الأسئلة.

وحول الجدل الذي أثير بشأن صعوبة الورقة الأولى، قال الوزير إن التصحيح بدأ يوم الجمعة الماضي وتم الانتهاء منه مساء السبت، وبلغ عدد الطلبة الذين ارتكبوا خطأً واحدًا فقط في الأسئلة المثيرة للجدل 1283 طالبًا.

وفيما يتعلق بمحاولات الغش، كشف محافظة أنه تم ضبط شخص حاول تسريب الأسئلة باستخدام كاميرا خبأها داخل جبيرة طبية، وقد تم حرمانه من الامتحان فوراً.

وزير التربية: امتحان التوجيهي إلكتروني العام المقبل

وقال محافظة، في تصريحات إن الوزارة ستُطلق نظامًا إلكترونيًا لامتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى تجهيز 1079 قاعة لتكون مؤهلة لعقد الامتحانات إلكترونيًا.

وأكد محافظة أن 10 آلاف طالب حصلوا على العلامة الكاملة في امتحان التربية الإسلامية لهذا العام، دون ورود أي شكاوى أو طلبات لتمديد وقت الامتحان من أي قاعة.

وبشأن امتحان الرياضيات، أوضح الوزير أن نسبة النجاح كانت جيدة، داعيًا الطلبة إلى التركيز على ما تبقى من الامتحانات، وعدم الانشغال بالجدل الذي أُثير حول بعض الأسئلة.

وفيما يخص المنصات التعليمية، أشار محافظة إلى أن منصتين تم ترخيصهما قبل عدة أشهر، مؤكدًا ترحيب الوزارة بأي منصة ترغب في الترخيص شريطة تحقيق المعايير المطلوبة.

وكشف محافظة أن كلفة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) على خزينة الوزارة تتجاوز 25 مليون دينار سنويًا، مؤكدًا أن الامتحان يتطلب تجهيزات بشرية ولوجستية ضخمة على مستوى المملكة.

وعن الجدل المتعلق بامتحان الرياضيات، أوضح محافظة أن أصعب سؤال في الورقة الأولى أجاب عنه 34% من الطلبة، فيما تمكن 1136 طالبًا من الإجابة الكاملة على الجزء الذي أثار الجدل، ما يدل على أن السؤال كان ضمن القدرات المتوقعة.

وبيّن الوزير أن الوزارة تعتمد معيارًا علميًا دقيقًا في تقييم صعوبة الأسئلة، يقضي بحذف أي سؤال إذا لم ينجح 20% من الطلبة بالإجابة الصحيحة عنه، مضيفًا أن هذا المعيار لم ينطبق على أي من أسئلة الورقة الأولى للرياضيات لهذا العام.