الإثنين: انخفاض طفيف على الحرارة وطقس حار نسبياً

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويبقى الطقس يومي الاربعاء والخميس، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18, وفي مرتفعات الشراة 29 – 17, وفي مناطق البادية 38 – 21, وفي مناطق السهول 34 – 21, وفي الأغوار الشمالية 40 – 23, وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26, وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.