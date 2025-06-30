دولة الرئيس حسّان؛ معقول إنت مش خايف عالضمان.؟!

بقلم الخبير موسى الصبيحي

ماذا يعني إصرار الحكومة على إحالة الآلاف من موظفيها على التقاعد المبكر وهي تعلم علم اليقين أن هذا يُلحق ضرراً بالغاً بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويُهدّد ديمومة نظامها التأميني.؟!

مع مَنْ نتحدث، ولمن نوجّه الشكوى إذا كانت الحكومة نفسها ممعنة في هذا الأذى الذي تُلحقه بالضمان، فيما المؤسسة صامتة، وكأنها موافقة، وكيف لها أن تتكلم وتعترض وتُدين وقد أصبحت جزءاً من الماكنة الحكومية الرسمية.؟!

معقول أنك يا دولة الرئيس المحترم جعفر حسان لا تعرف حجم الضرر الذي تلحقه حكومتكم بالضمان وبالأجيال نتيجة سياستكم المفرطة في كل هذه الإحالات لموظفي القطاع العام على التقاعد المبكر القسري.؟! معقول لا تعرف وأنت الاقتصادي والإداري والاجتماعي الفاهم الفهيم حجم الخطر الذي يّحيق بالمركز المالي للضمان والذي قد يؤدي به إلى العجز خلال بضع سنوات.؟!

معقول إنتَ مش خايف عالضمان.؟!

هل أخبروك أن فاتورة رواتب التقاعد المبكر وحدها تستحوذ حالياً على حوالي (62%) من إجمالي فاتورة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المخصصة من الضمان حتى تاريخه. ؟!

هل أخبروك أن نسبة متقاعدي المبكر وصلت إلى حوالي (54%) من إجمالي العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وأنها في نمو مضطرد.؟!

هل أخبروك أن النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان زادت على ( 85 % ) من إيراداتها التأمينية، وأن هذا يحدث لأول مرة في تاريخ الضمان منذ (45) عاماً.؟!

هل أخبروك متى ستقع نقطة تعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان..؟!

أنا أخبرك بأن نقطة التعادل التي تمثل نقطة الخطر الأولى على المركز المالي للمؤسسة ستكون خلال العام 2031.؟

هل أخبروك أن موجودات مؤسسة الضمان كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ التقييم الإكتواري تقل حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة وأن هذا يُحمّل حكومتكم مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المركز المالي لمؤسسة الضمان.؟

إذا لم يكونوا أخبروك، ها أنذا أخبرك.. وأقول لك بأن حكومتك ستكون مضطرة بشدّة خلال أقل من عام لتقديم مشروع قانون معدّل لقانون الضمان لن يكون رحيماً أبداً وسيُشعل غضباً اجتماعياً واسعاً..!

قل لي أنت الآن ماذا أنت فاعل.؟!

إنني أُحمّلك المسؤولية دولة الرئيس اليوم وغداً وأمام الأجيال.!