مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرتي الحباشنة والحنيطي

وطنا اليوم -مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرتي الحباشنة والحنيطي.

*ففي محافظة الكرك*، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة سميحة فهيم العرود الحباشنة، شقيقة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الحباشنة.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الكرك، قبلان الشريف.

*وفي لواء وادي السير بالعاصمة عمان*، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة فايزة عوض النعيمات، زوجة اللواء المتقاعد حمد الحنيطي، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرتي الحنيطي والنعيمات.

كما قدّم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.