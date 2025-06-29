بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بيتر شيه قائما بأعمال السفارة الأميركية في الأردن

36 ثانية ago
بيتر شيه قائما بأعمال السفارة الأميركية في الأردن

وطنا اليوم:وقّع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بعمان، روهيت نيبال، اليوم الأحد، على تسليم المهام الرسمية للسفير بيتر شيه، الذي سيشغل منصب القائم بالأعمال الجديد، خلال مراسم أقيمت في مقر السفارة.
وأنهى نيبال فترة خدمته التي امتدت لثلاث سنوات في الأردن، وسيتوجّه إلى العاصمة واشنطن دي سي لتولّي مهمته القادمة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان، إن القائم بالأعمال شيه هو من كبار الموظفين في السلك الدبلوماسي، حيث شغل أخيرا منصب مستشار أول في مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية، وسبق له العمل في مناصب دبلوماسية في واشنطن، وعدد من البعثات الخارجية بما في ذلك إسطنبول والقاهرة وبغداد وموسكو.
وأضافت، ان شيه سبق له العمل في الأردن كنائب للمستشار السياسي في السفارة الأميركية في عمّان، خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:35

شاهد: مسيّرة إسرائيلية تقصف فلسطينيا يحمل كيسا من الطحين

19:20

فادي السمردلي يكتب: هجومهم على الأردن زادنا فخرًا فحين تنبح الكلاب تأكد أن القافلة تسير

19:18

حياة المواطن ليست سلعة

19:13

الحملة الأردنية تشغل مخبزا بشكل تجريبي في شمال غزة

19:09

استحداث تخصصات نوعية وحديثة في الجامعات الأردنية

19:05

أبو غزالة يثمن دور وسرعة الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة

19:01

مهيدات : إيقاف 3 مصانع لمادة الميثانول التي أودت بحياة 7 أشخاص

18:59

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى حفل توزيع جوائز مسابقة “تصميم مقاعد بالفسيفساء” في مادبا

18:17

*خلال لقائه وفدي “إربد أجمل” و”بصمة وفاء”*

16:54

المواصفات والمقاييس توضح الإجراءات الرقابية الجديدة على المركبات

16:51

في ميلاد الحُسين… نجدد العهد ونرفع الراية

16:27

دور التلفزيون الأردني في الحالة الثقافية الأردنية

وفيات
وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضية