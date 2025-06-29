كابيتال بنك: مسيرة ريادة واستراتيجية توسع تبني نموذجاً مصرفياً متقدماً في الأردن والمنطقة

وطنا اليوم/ خاص/في عالم مصرفي يشهد تغيرات متسارعة وتحديات متلاحقة، تبرز مجموعة كابيتال بنك كنموذج ريادي يجمع بين الرؤية الطموحة، والنهج الاستراتيجي، والابتكار المستدام، وهو ما يؤكد عليه سجل حافل من الإنجازات على مدى ثلاثة عقود منذ تأسيسه عام 1995.

فما حققته المجموعة ليس مجرد تطور مصرفي تقليدي، بل قصة نجاح متكاملة بدأت من السوق المحلي الأردني، وامتدت لتشكل اليوم مجموعة مالية إقليمية تتوزع عملياتها بين الأردن والعراق والإمارات والسعودية، وتستحوذ على اهتمام كبريات المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية IFC وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لقد استطاع كابيتال بنك عبر رؤية واضحة أن يتحول من بنك متخصص إلى مجموعة مصرفية متكاملة تضم ذراعًا استثمارية قوية، وهي “كابيتال للاستثمارات”، التي تدير أكثر من مليار دولار أمريكي، وتقدم خدمات متقدمة في إدارة الأصول والاستشارات المالية. كما شكّل استحواذه على المصرف الأهلي العراقي نقطة تحول استراتيجية، جعلت منه لاعباً محورياً في السوق العراقي، وفتحت أمامه أبواب التوسع في السعودية، في سابقة هي الأولى لبنك عراقي.

وفي السياق ذاته، جاءت عمليات الاستحواذ على بنك عوده في الأردن والعراق، ثم بنك سوسيته جنرال، لترسخ مكانة البنك كأحد أكثر البنوك ديناميكية من حيث النمو والانتشار في الأردن والمنطقة، وهو ما انعكس على ارتفاع موجودات المجموعة إلى 8.2 مليار دينار أردني، مع أرباح صافية تجاوزت 50 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025.

أما على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية، فقد أثبت كابيتال بنك ريادته بإطلاقه قناة “Blink by Capital”، ما شكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية بسهولة وأمان، نالت إعجاب العملاء ونالت معها جوائز دولية مرموقة مثل “أفضل بنك رقمي” و“أفضل تطبيق للهاتف المحمول”، الأمر الذي يعكس قدرة البنك على مواءمة التحول الرقمي مع توقعات السوق وتطلعات الجيل الجديد من العملاء.

ولا يمكن إغفال أهمية دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي في المجموعة، بحصة تقارب 24%، وهي خطوة تؤكد الجاذبية الاستثمارية لكابيتال بنك والثقة الإقليمية في متانة مركزه المالي ووضوح استراتيجيته المستقبلية.

كما أن رفع التصنيف الائتماني للبنك من وكالات مرموقة مثل “موديز”، يؤكد سلامة السياسات المالية والإدارية التي يتبعها، ويعزز قدرة البنك على عقد الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية.

وما يميز كابيتال بنك أيضاً هو التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث يعمل على مواءمة عملياته مع أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية التحديثية للمملكة.

ختامًا، يُجسد كابيتال بنك قصة نجاح مصرفي أردني بامتياز، يتخطى الحدود الجغرافية، ويؤسس لمستقبل مصرفي ذكي، مرن، وشامل، يضع العميل في صلب أولوياته، ويؤمن بأن التوسع لا يعني مجرد النمو في الحجم، بل التميز في القيمة. ومن موقعنا في “وطنا اليوم”، نثمّن هذه المسيرة، ونعتبرها مصدر فخر للقطاع المصرفي الوطني، ونموذجًا يحتذى في الرؤية والقيادة والابتكار.