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جامعة البترا تحافظ على ترتيبها المتقدم في تصنيف “التايمز” العالمي للتأثير 2025

57 ثانية ago
جامعة البترا تحافظ على ترتيبها المتقدم في تصنيف “التايمز” العالمي للتأثير 2025

وطنا اليوم:حافظت جامعة البترا على موقعها ضمن الفئة (601–800) عالميًا في تصنيف “التايمز لتأثير الجامعات” (THE Impact Rankings) لعام 2025، وذلك رغم الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات المشاركة هذا العام، والتي تجاوزت نسبتها 18% مقارنة بالعام السابق.
وقال رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن محافظة الجامعة على موقعها المتميز في تصنيف “التايمز” العالمي “تُعد شهادة على التزامنا العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تؤديه الجامعة في خدمة المجتمع وتطويره”، مضيفًا أن “هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المخلصة والمتواصلة التي يبذلها أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى جانب طلبتنا، في مجالات البحث العلمي الهادف، والمبادرات المجتمعية، وتوفير بيئة تعليمية تعزز الوعي بقضايا الاستدامة العالمية”.
وأوضح عبد الرحيم أن جامعة البترا تتجاوز حدود الحرم الجامعي، وتسعى لأن تكون مخرجاتها التعليمية والبحثية ذات أثر إيجابي وملموس في المجتمع. وأكد أن الجامعة “ستواصل، بإذن الله، العمل على تطوير استراتيجياتها ومبادراتها، بما يعزز مساهماتها في تحقيق رؤية وطنية شاملة للتنمية المستدامة، وترسيخ مكانة جامعة البترا كمؤسسة رائدة لا تكتفي بالتميّز الأكاديمي فحسب، بل تسعى كذلك إلى ترك بصمة فارقة في خدمة الإنسان والمجتمع”.
يُذكر أن تصنيف “التايمز” العالمي للتأثير يقيس مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، استنادًا إلى تأثيرها في مجالات البحث العلمي، وخدمة المجتمع، والتوعية، والتعليم. وقد شهد تصنيف العام الحالي مشاركة 2319 جامعة، مقارنة بـ1963 جامعة في عام 2024.


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