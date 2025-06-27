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الحزب المدني الديمقراطي يعقد مؤتمره العام غير العادي غدًا

52 ثانية ago
الحزب المدني الديمقراطي يعقد مؤتمره العام غير العادي غدًا

وطنا اليوم – يُعقد يوم غد السبت المؤتمر العام غير العادي للحزب المدني الديمقراطي، بمشاركة أعضاء الحزب من المكتب التنفيذي والمجلس المركزي واللجان القطاعية ومندوبي الفروع من مختلف المحافظات.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار استحقاق تنظيمي داخلي، يهدف إلى مراجعة تجربة الحزب منذ تأسيسه في كانون الأول 2023، وبعد التعديلات التي شهدها النظام الأساسي للحزب، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في العمل الحزبي، والاستفادة من طاقات الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة تقييم الواقع التنظيمي والسياسي، إضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية لتطوير العمل الحزبي وتفعيل دوره في الحياة السياسية الأردنية.

وسيتضمن المؤتمر إجراء الانتخابات التكميلية للمكتب التنفيذي، بعد التعديلات الأخيرة التي تنص على أن يضم المكتب خمسة من النساء على الأقل، وخمسة من الشباب، وشخصًا واحدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس التزام الحزب الحقيقي بتعزيز التمثيل والتنوع داخل مؤسساته القيادية.

كما سيطّلع المؤتمر على تقرير الأداء خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض البرامج والرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحزب، والتطرق إلى آفاق التعاون، والتقارب، والاندماج مع الأحزاب والقوى السياسية ذات التوجهات المدنية والديمقراطية.

يُذكر أن الحزب المدني الديمقراطي يُعد من الأحزاب المدنية الحديثة في الأردن، ويضع في صلب أولوياته تعزيز الحريات العامة، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الاقتصاد الوطني المنتج، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة، وضمان تمثيلهم الفاعل داخل الحزب وفي الحياة السياسية عمومًا.


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